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विराट त्यागीगुुरग्राम। सेक्टर-57 में आवंटित प्लॉट कानूनी विवाद में फंसने के बाद 22 साल से वैकल्पिक प्लॉट के लिए भटक रहे वरिष्ठ नागरिक को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से राहत मिली है। आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और संबंधित विभागों को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को एक कनाल का वैकल्पिक प्लॉट आवंटित करने और कब्जा देने का आदेश दिया है। आयोग ने विभाग की कार्यप्रणाली पर भी चिंता जाहिर की है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।रोहतक के तिलक नगर एक्सटेंशन निवासी कपूर सिंह सहारण ने चार मार्च 2004 को सेक्टर-57 में एक कनाल के आवासीय प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इसके लिए 1.94 लाख रुपये बयाना राशि जमा कराई थी। ड्रॉ में उन्हें सेक्टर-57 में प्लॉट नंबर 2394 आवंटित हुआ, लेकिन कानूनी विवाद के कारण उन्हें कब्जा नहीं मिल सका। विभाग की तरफ से उन्हें तीन विकल्प दिए गए। वह अपने रुपये वापस ले सकते हैं, कानूनी विवाद खत्म होने का इंतजार करें या फिर ड्रॉ के माध्यम से वैकल्पिक प्लॉट ले सकते हैं।इसके बाद 27 जनवरी 2009 को प्राधिकरण की ओर से दिए गए विकल्पों में उन्होंने ड्रॉ के माध्यम से वैकल्पिक प्लॉट लेने की सहमति दी।तीन मार्च 2009 को सहमति देने के बावजूद कई बार शिकायत और याचिका देने पर भी उन्हें प्लॉट नहीं मिला। 2013 की वैकल्पिक प्लॉट नीति, हाईकोर्ट के निर्देश और वर्ष 2019 के हरेरा आदेश के बाद डीटीसीपी को दिए गए अभ्यावेदनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां समान स्थिति वाले आवंटी हेमंत कुमार को वैकल्पिक प्लॉट आवंटित किए गए, वहीं शिकायतकर्ता के वैध दावे को नजरअंदाज करते हुए जो प्लॉट उन्हें अलॉट हुए उसको 2020 में ई-नीलामी में रख दिया गया। इस मामले में एचएसवीपी, एस्टेट ऑफिस-दो, मुख्य प्रशासक, निदेशक जिला एवं नगर योजनाकार विभाग के खिलाफ याचिका दायर की थी।इनमें से किसी ने भी आयोग में कोई दलील पेश नहीं की। आयोग ने पाया कि वर्ष 2009 और 2010 के ड्रॉ में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2013 की व्यापक नीति के तहत भी उन्हें राहत नहीं दी गई। आयोग ने सभी पार्टी को आदेश दिया है कि वह सेक्टर-57 या किसी नजदीकी सेक्टर में मूल आवंटन दर और शर्तों पर एक कनाल का वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए। इसके लिए कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लिया जाएगा। साथ ही, खाली कब्जा भी सौंपना होगा। वैकल्पिक प्लॉट आवंटित होने तक संबंधित प्लॉट किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 55 हजार रुपये देने होंगे।