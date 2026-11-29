विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे (एनएच-352डब्ल्यू) पर वाहन चालकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। चालकों द्वारा हाईवे की दोनों सड़कों के बीच बने डिवाइडर के ऊपर से वाहनों को उतारा जा रहा है। चंद मिनट का समय बचाने व शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में चालक अपनी व दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। डिवाइडर के ऊपर से वाहन उतारने के दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरने वाले अन्य वाहनों के टकराने का खतरा बना रहता है।एनएच-352डब्ल्यू अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में डिवाइडर को ऊंचा करने या लोहे के एंगल नहीं लगाए जा सके हैं। डिवाइडर की ऊंचाई कम होने के पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप गाड़ी, बस, थार सहित अन्य ऊंचे वाहनों के चालक डिवाइडर के ऊपर से वाहनों को निकालते दिखाई देते हैं। चालक हाईवे पर वाले आगे जाकर यू-टर्न लेने के बजाय बीच रास्ते में ही डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चले जाते हैं। ऐसे में डिवाइडर के ऊपर से उतरकर वाहन अचानक सड़क पर जाता है, तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों के चालकों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। अचानक ब्रेक लगाने के कारण कई बार वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं और पीछे से वाहनों के आपस में भिड़ने की स्थिति बन जाती है।गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे पर पर अंडरपास व फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, ताकि चालक वाहन को यू-टर्न लेकर गंतव्य की ओर जा सकें। काफी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप सहित अन्य बड़े वाहनों के चालक शॉर्टकट के चक्कर में डिवाइडर से उतरने की लापरवाही बरतते हैं। यही लापरवाही इस हाईवे पर बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है।गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे पर यातायात नियम तोड़ने संबंधी मामले सामने आ रहे हैं। हाईवे पर यातायात पुलिस टीम की गश्त बढ़ाई जाएगी। हाईवे पर जो भी चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।