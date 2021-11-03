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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र से जुड़ा डाटा स्कूल एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करवाने के साथ इसकी रिपोर्ट भी 26 नवंबर तक निदेशालय की ई-मेल पर भेजनी होगी।पहले भी 14 और 27 अक्तूबर को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अभी तक सभी विद्यार्थियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड होने की सूचना निदेशालय को नहीं मिली है। ऐसे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के सरकारी स्कूलों में यह काम जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।निर्देशों में कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी स्कूल एमआईएस पोर्टल पर अपलोड की जाए। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग और बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों का डाटा भी अपलोड करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीन आने वाले सभी सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को इस संबंध में निर्देश जारी करने होंगे, ताकि तय समय में जानकारी पूरी की जा सके।- स्वरांजलि