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नंबर गेम - 6 दिसंबर तक उतारने होंगे 200 वाहनअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था शुरू करने में देरी पर नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने दोनों एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने छह दिसंबर तक दोनों एजेंसियों को कम से कम 100-100 वाहन तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 15 दिसंबर तक अनुबंध के तहत निर्धारित कुल वाहनों का कम से कम 50 प्रतिशत उपलब्ध करवाना होगा। लक्ष्य पूरा नहीं करने पर एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।निगमायुक्त सोमवार को सेक्टर-34 स्थित नगर निगम कार्यालय में सेनिटेशन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामने आया कि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के प्रथम चरण में दोनों एजेंसियां निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। अनुबंध के अनुसार, क्लस्टर-1 में 14 नवंबर और क्लस्टर-2 में 18 नवंबर तक 50 प्रतिशत वाहन तैनात होने थे। क्लस्टर-1 की एजेंसी दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड को 463 वाहन उपलब्ध कराने हैं, लेकिन अब तक केवल 68 वाहन ही उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें से 50 वाहन पंजीकरण के लिए आरटीओ में भेजे गए हैं। वहीं, क्लस्टर-2 की एजेंसी बीवीजी इंडिया लिमिटेड ने अभी तक एक भी वाहन उपलब्ध नहीं करवाया है।बंधवाड़ी में पुराने कचरे के निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दोनों एजेंसियों को 16.80 लाख मीट्रिक टन कचरे के प्रसंस्करण का काम दिया गया था। इसमें से 23 नवंबर तक 8.73 लाख मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण हो चुका है, जबकि 8.07 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण बाकी है। अनुबंध के अनुसार 14 फरवरी 2027 तक आवंटित कचरे का निस्तारण पूरा करना है। इसके लिए प्रतिदिन औसतन करीब 9723 मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण जरूरी है। निगमायुक्त ने दोनों एजेंसियों को प्रतिदिन कुल 12 हजार मीट्रिक टन कचरे के प्रसंस्करण का लक्ष्य दिया है।घरों पर लगाए जाएंगे आरएफआईडी टैगनिगमायुक्त ने दोनों एजेंसियों को वाहनों का फील्ड ट्रायल तत्काल शुरू करने और घरों पर आरएफआईडी टैग लगाने के निर्देश दिए हैं। फील्ड ट्रायल में वाहनों की गलियों तक पहुंच, कूड़ा उठाने की क्षमता, रूट, यात्रा समय और सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट तक कचरा पहुंचाने की व्यवस्था जांची जाएगी। एजेंसियों को ट्रायल के बाद कमियों को दूर करने के लिए कार्ययोजना भी देनी होगी। वाहन तैनाती की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी।बेरिवाला बाग में बनेगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चरकूड़ा संग्रहण वाहनों के संचालन के लिए बेरिवाला बाग पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। यह स्थल क्लस्टर-2 की एजेंसी बीवीजी इंडिया लिमिटेड को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसी को सात दिन में बिजली संबंधी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी। वहीं, दोनों एजेंसियों को पार्किंग स्थलों के लिए बिजली कनेक्शन के आवेदन तत्काल करने को कहा गया है। ट्रांसफर साइटों पर भी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर 15 दिन में एजेंसियों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।