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Gurugram News: एम3एम के रास्ते को लेकर भड़का विवाद

Sun, 04 Oct 2026 06:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:01 PM IST
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Controversy erupts over M3M's access route.
गुरुग्राम। सेक्टर-67 की अंसल एसेंसिया सोसाइटी में एम3एम के दो प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद बढ़ गया है। रविवार को दर्जनों लोग बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एम3एम के प्रोजेक्ट्स के लिए अंसल एसेंसिया से रास्ता दिया जा रहा है। भारी निर्माण वाहन इसी सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे सड़क खराब हो रही और धूल बढ़ रही है। निवासियों ने दो साल तक मदद न मिलने पर खुद पैसे जमा कर यह सड़क बनवाई थी। उन्हें बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरे होने पर वाहनों की संख्या और बढ़ेगी। लोगों ने मांग की है कि सोसाइटी से अनधिकृत एक्सेस बंद किया जाए। उन्होंने समाधान न होने पर धरने और सड़क जाम की चेतावनी दी है। संवाद
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