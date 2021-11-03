फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Consumer suffered mental distress due to the bank's negligence.

Gurugram News: बैंक की लापरवाही से उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी

Sun, 11 Oct 2026 12:20 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Consumer suffered mental distress due to the bank's negligence.
15 हजार रुपये का मुआवजा देने का दिया आदेश
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। लोन की किस्त जमा करने के बाद भी बैंक की लापरवाही से एक महिला के बैंक खाते को दूसरे महिला के लोन के भुगतान से लिंक कर दिया गया। इससे परेशान होकर महिला ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण ने सुनवाई में पाया कि बैंक की लापरवाही से महिला को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा। आयोग ने आईडीएफसी फर्स्ट और एचडीएफसी बैंक मिलकर 15 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि भले ही ग्राहक के खाते से कोई रकम नहीं कटी, लेकिन बैंक की लापरवाही के कारण उन्हें मानसिक परेशानी और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।
हीरा नगर निवासी रेशमा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लिया गया अपना पूरा कर्ज चुका दिया था। इसके बाद उनके बैंकर एचडीएफसी बैंक की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था। हालांकि, कर्ज चुकाने के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से रेशमा के खाते के साथ नई दिल्ली निवासी एक अन्य महिला, रेशमा अजित सिंह, के लोन खाते की किस्त का भुगतान लिंक कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एचडीएफसी बैंक से भी संपर्क कर आपत्ति जताई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान एचडीएफसी बैंक की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने जवाब में बताया कि सिस्टम में तकनीकी खामी के कारण लोन बंद होने के बाद भी भुगतान का अनुरोध चला गया था। बैंक के अनुसार, बाद में इस अनुरोध को बंद कर दिया गया और शिकायतकर्ता के खाते से कोई राशि नहीं काटी गई।
विज्ञापन

आयोग ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करते हुए माना कि खाते से रुपये नहीं कटने के बावजूद बैंक की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग ने दोनों बैंक का आदेश दिया है कि वह मिलकर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed