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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सेक्टर 102ए स्थित श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण एवं अन्य कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर सरकार ने इसके संचालन की तैयारियां शुरू कर दी है। इसे पीपीपी मोड पर संचालित करने की योजना है।सेक्टर-102ए में करीब 30.08 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस मेडिकल कॉलेज परिसर का सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है। भवन के अंदर कुछ कार्य बाकी हैं, जिसे पूरा कराया जा रहा है। परियोजना में 150 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 883 बिस्तरों का शिक्षण अस्पताल, शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास और आवासीय सुविधाएं शामिल हैं। इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण पर करीब 830 करोड़ लगात आई है।पीपीपी मॉडल पर चयनित संस्था को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संचालन के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की भी अनुमति होगी। शैक्षणिक ब्लॉक में लेक्चर थिएटर, प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक कार्यालय और शिक्षण सुविधाएं विकसित की गई हैं। परिसर में 228 सीटों का छात्र छात्रावास, 450 सीटों का छात्रा छात्रावास तथा रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों के लिए हॉस्टल बनाया गया है। योजना के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। मेडिकल कॉलेज की 150 सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें हरियाणा के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए होगी। यह सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर फीस पर आरक्षित रहेंगी। शेष सीटों की फीस राज्य सरकार की प्रवेश नीति और फीस निर्धारण समिति द्वारा तय की जाएगी। जीएमडीए की प्रवक्ता नेहा शर्मा ने कहा कि श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू होने से गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।गुरुग्राम में निजी अस्पतालों की संख्या अधिक होने के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। वर्तमान में सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल ही प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। गंभीर मरीजों को अक्सर रोहतक के पीजीआई और दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। ऐसे में शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शुरू होने से जिले को पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। सरकार अभी तक नागरिक अस्पताल का निर्माण भी नहीं करा सकी है। ऐसे में बेहतर होगा कि सेक्टर-102 स्थित श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का संचालन सरकार अपने हाथों में रखे, ताकि आम लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।- सुखबीर कटारिया, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताप्रदेश सरकार गुरुग्राम की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं है। पुराने नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। वहीं, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इससे आम लोगों के लिए सस्ता इलाज हासिल करना मुश्किल हो सकता है।- वर्धन यादव, जिला प्रधान, ग्रामीण कांग्रेसस्वास्थ्य सेवाओं को आमजन के लिए सुलभ और किफायती बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू कराया जाएगा। सरकार गुरुग्राम के विकास को लेकर गंभीर है।- अजय दुआ, मीडिया प्रभारी, भाजपा