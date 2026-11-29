विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिशन बुनियाद के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जिला और स्कूल स्तरीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 16 नवंबर से शुरू हुआ और 24 दिसंबर तक चलेगा। इसमें आठवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को योजना की जानकारी देकर पंजीकरण के बारे में बताया जाएगा।विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह जागरूकता कार्यक्रम विकल्प फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। मिशन बुनियाद के लिए विद्यार्थियों का पंजीकरण 12 दिसंबर तक किया जाएगा। लेवल-1 की परीक्षा 23 दिसंबर को आयोजित होगी, जबकि 12 जनवरी 2027 को लेवल-1 का रिजल्ट आएगा। वही लेवल-2 की परीक्षा 22 जनवरी को होगी और रिजल्ट दो फरवरी को आएगा।योजना के अनुसार, इस परीक्षा में वहीं छात्र आवेदन कर सकता है, जिसने सातवीं में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। विभाग की ओर से स्कूलों के मुखियाओं को पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण करवाने के साथ उनकी परीक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को एकत्रित कर जागरूकता वीडियो दिखाए जाएंगे और पोस्टर लगाए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया भी समझाएंगे।छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूलों में जिलास्तरीय और स्कूल स्तरीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इससे मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 जैसी प्रतियोगिताओं के बारे में बताया जा रहा है। इससे बच्चों को परीक्षा के बारे में जानने और आवेदन करने में मदद मिलेगी। - सुरेंद्र, जिला विज्ञान विशेषज्ञ