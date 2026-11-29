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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। ऑनलाइन शॉपिंग में भुगतान लेने के बावजूद ग्राहक को सामान नहीं देने पर फ्लिपकार्ट समेत तीन कंपनियां मिलकर 26 हजार रुपये देंगी। उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट, विक्रेता दवा दोस्त फार्मेसी और डिलीवरी कंपनी ईकार्ट सर्विसेज को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने तीनों कंपनियों को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को मिलकर 26 हजार रुपये दें। यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।पटेल नगर निवासी ललित कुमार वर्मा ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 13 अक्तूबर 2025 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से डॉ. मोरपेन बीपी-15 मशीन ऑर्डर की थी। 17 अक्तूबर को ईकार्ट का डिलीवरी कर्मचारी मशीन लेकर पहुंचा। शिकायतकर्ता ने विक्रेता दवा दोस्त फार्मेसी के इनवॉइस पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर पेटीएम के जरिए 1,022 रुपये का भुगतान कर दिया।आरोप है कि भुगतान होने के बावजूद डिलीवरी कर्मचारी ने मशीन देने से इनकार कर दिया। उसने अपने क्यूआर कोड पर दोबारा 1,022 रुपये जमा कराने की मांग की। शिकायतकर्ता ने दोबारा भुगतान करने से मना किया तो कर्मचारी मशीन अपने साथ लेकर लौट गया। कंपनी के पास कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। मामले में कंपनी की तरफ से आयोग के सामने कोई भी पेश नहीं हुआ।आयोग ने 1,022 रुपये की राशि 17 अक्तूबर 2025 से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया है।