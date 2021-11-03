विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गुरुग्राम। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनीष कुमार की अदालत ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सुशांत पांडा और सुजाता मोहपात्रा नाम के दो होम लोन कर्जदारों को 77,53,939.33 रुपये 18 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुकदमे का खर्च भी देना होगा।सुशांत पांडा और सुजाता मोहपात्रा ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से 70 लाख रुपये का होम लोन लिया था। लोन राशि में से 66,59,000 रुपये सीधे डेवलपर को संवितरित किए गए थे। हालांकि, डेवलपर ने अपार्टमेंट का निर्माण नहीं किया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने मासिक किस्तों का भुगतान करना बंद कर दिया। अंतिम भुगतान दिसंबर 2014 में किया गया था।लोन एग्रीमेंट के अनुच्छेद 7 के तहत किस्तों का भुगतान न करना चूक का कारण बना। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 31 मई 2017 को एक मांग-सह-रिकॉल नोटिस जारी किया। नोटिस में प्रतिवादियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। 12 जनवरी 2018 तक बकाया राशि 77,53,939.33 रुपये थी। प्रतिवादियों ने इस मांग नोटिस का पालन नहीं किया।प्रतिवादी शुरू में अदालत में पेश हुए थे, लेकिन बाद में 29 सितंबर 2023 को एकतरफा कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अधिकृत प्रतिनिधि ने गवाही दी। उन्होंने लोन दस्तावेज और अन्य संबंधित कागजात को अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने पाया कि लोन दस्तावेज वैध थे और प्रतिवादियों ने लोन चुकाने में चूक की थी। अदालत ने 12 जनवरी 2018 से वसूली तक 18 फीसदी वार्षिक ब्याज की अनुमति दी।