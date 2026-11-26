गुरुग्राम। बेकाबू हेक्टर गाड़ी ने बृहस्पतिवार को ट्यूलिय चौक स्थित विक्टोरिया सोसाइटी के पास पहले नई एक्सयूवी-700 को टक्कर मारी। इसके बाद भागने की फिराख में चालक ने पास खड़ी स्कॉर्पियो में भी भेड़ दिया। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई, हालांकि दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाड़ी मालिकों ने हेक्टर गाड़ी चालक आयुष गौड़ पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। वहीं, लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है।एक्सयूवी चालक ने बताया कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी। टक्कर मारने के बाद हेक्टर चालक ने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।