Gurugram News: लाखों के घर में बीमारियों की आपूर्ति

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संवाद न्यूज एजेंसीबादशाहपुर। सेक्टर-69 स्थित ट्यूलिप येलो सोसाइटी में लंबे समय से बेहद खराब गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति को लेकर निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में आने वाले पानी का टीडीएस स्तर 690 से 850 के बीच रहता है। निवासियों के अनुसार, खराब पानी के कारण सोसाइटी में रहने वाले कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को भी त्वचा संबंधी समस्याएं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता को लेकर कई बार बिल्डर प्रबंधन और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। लोगों का आरोप है कि लाखों रुपये खर्च कर यहां आशियाना खरीदा था, लेकिन यहां पानी के बजाय बीमारियों की आपूर्ति की जा रही है।नहीं हुई कार्रवाई तो प्रदर्शन को होंगे मजबूरपीने का साफ पानी हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। दूषित पानी की आपूर्ति से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डर और नगर निगम को तुरंत लैब टेस्ट कराकर स्थायी समाधान करना चाहिए। - आर. के. जायसवाल समाजसेवीपानी का टीडीएस लगातार 600 से ऊपर बना हुआ है, जिससे वाटर प्यूरीफायर और आरओ उपकरण भी खराब हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। - विनोद वर्मादूषित पानी के इस्तेमाल से बच्चों में त्वचा रोग संबंधी शिकायतें आ रही हैं। जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाए। - राहुल गोयलनियमित मेंटेनेंस चार्ज और टैक्स देने के बाद भी हमें बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो निवासी प्रदर्शन को मजबूर होंगे। - पूजा वंसलप्रशासन को तत्काल पानी के नमूने लेकर स्वतंत्र लैब से जांच करानी चाहिए और घटिया पानी की सप्लाई देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। - स्वेता