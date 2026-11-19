Gurugram News: अब उल्लंघन पर सीधे दर्ज होगी प्राथमिकी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 06:47 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 06:47 PM IST
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गुरुग्राम में प्रदूषण पर जिलाधिकारी सख्त, सभी विभागों को शून्य सहनशीलता नीति पर काम करने के निर्देश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी विभागों को शून्य सहनशीलता नीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कचरा जलाने, औद्योगिक कचरा खुले में डालने और निर्माण व विध्वंस कचरे के उल्लंघन पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। ये निर्देश गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित सम्मेलन कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में दिए गए।
उत्तम सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण पर सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) गंभीर हैं। उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की पाबंदियों पर गंभीरता से काम करने को कहा। जिलाधिकारी ने लापरवाही करने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने अगले पंद्रह दिनों में सभी विभागों को जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाने के निर्देश दिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, जिला नगर योजनाकार और नगर निगमों को फील्ड में सक्रिय रहने को कहा गया।
902 चालान किए
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने 63 स्थानों की जांच की। उल्लंघन मिलने पर नौ इकाइयों को बंद कराया गया और सात डीजल जनरेटर सेट के चालान किए गए। नगर निगम, गुरुग्राम के अपर आयुक्त रवींद्र यादव ने बताया कि ग्रेप अवधि में 902 चालान किए गए। ये चालान कूड़ा जलाने, धूल नियंत्रण, निर्माण व विध्वंस कचरे और बिना ढके निर्माण सामग्री के परिवहन से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निरीक्षण और कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिलाधिकारी उत्तम सिंह ने गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी विभागों को शून्य सहनशीलता नीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कचरा जलाने, औद्योगिक कचरा खुले में डालने और निर्माण व विध्वंस कचरे के उल्लंघन पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। ये निर्देश गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित सम्मेलन कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में दिए गए।
उत्तम सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण पर सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) गंभीर हैं। उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की पाबंदियों पर गंभीरता से काम करने को कहा। जिलाधिकारी ने लापरवाही करने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने अगले पंद्रह दिनों में सभी विभागों को जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाने के निर्देश दिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, जिला नगर योजनाकार और नगर निगमों को फील्ड में सक्रिय रहने को कहा गया।
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902 चालान किए
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने 63 स्थानों की जांच की। उल्लंघन मिलने पर नौ इकाइयों को बंद कराया गया और सात डीजल जनरेटर सेट के चालान किए गए। नगर निगम, गुरुग्राम के अपर आयुक्त रवींद्र यादव ने बताया कि ग्रेप अवधि में 902 चालान किए गए। ये चालान कूड़ा जलाने, धूल नियंत्रण, निर्माण व विध्वंस कचरे और बिना ढके निर्माण सामग्री के परिवहन से संबंधित थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निरीक्षण और कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए।
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