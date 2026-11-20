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रेनू कुमारीगुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में शुक्रवार को शिशु रोग विभाग में लापरवाही का मामला सामने आया। विभाग के कमरा नंबर 118 में दोपहर दो बजे के बाद न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही कर्मचारी मौजूद थे। इससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में ओपीडी का समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है, लेकिन डॉक्टर दो बजे के बाद नजर नहीं आए। मरीजों ने कहा कि सुबह के समय अस्पताल में काफी भीड़ रहती है। ऐसे में छोटे बच्चों को संभालने में परेशानी होती है। इसी वजह से कई अभिभावक दोपहर के समय अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उस समय डॉक्टर नहीं मिलने से उन्हें बिना इलाज के लौटना पड़ा।आठ महीने के बच्चे को बुखार है। इस वजह से इलाज करा रही हूं। शुक्रवार सुबह डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने खून की जांच करवाकर रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा था। रिपोर्ट दोपहर दो बजे के बाद आई। जब डॉक्टर को दिखाने पहुंची तो कोई मौजूद नहीं थे।- सोनी, निवासी सेक्टर-18बच्चे के कान में परेशानी होने के कारण डॉक्टर को दिखाने अस्पताल आई थी, लेकिन यहां न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही कर्मचारी मौजूद है। सुबह के समय काफी भीड़ रहती है, इसलिए दोपहर में बच्चे को लेकर आई थी।- भूसनी खातून, निवासी खांडसा मंडीमामला हाल ही में संज्ञान में आया है। इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि लापरवाही सामने आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. वीरेंद्र बासवाना, सीएमओ, स्वास्थ्य विभाग