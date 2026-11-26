गुरुग्राम। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), गुरुग्राम में 30 नवंबर को रोजगार मेला लगेगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना है। इस मेले में देश की कई प्रतिष्ठित औद्योगिक और तकनीकी कंपनियां भाग लेंगी। इनमें हीरो मोटोकॉर्प, मुंजाल शोवा, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, रीजन स्टोर्स, क्लाउड स्काई इंफो विजन, आरआर पार्कॉन, रामसन बिल्डटेक, श्याम इंडसपावर सॉल्यूशंस और एटीएमए ऑटोटेक इंजीनियर शामिल हैं। मेले में 10वीं, 12वीं, आईटीआई और स्नातक पास अभ्यर्थियों को अवसर मिलेंगे। आईटीआई पास युवाओं को कोपा, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीएमसी, फिटर, टर्नर जैसे ट्रेड में रोजगार मिलेगा। कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर होगा। चयनित युवाओं को संबंधित कंपनियों की ओर से ऑफर लेटर भी दिए जाएंगे।संस्थान के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने बताया कि भर्ती उत्पादन, मशीन ऑपरेशन, तकनीकी कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में होगी। कार्यालय प्रशासन, कंप्यूटर संचालन, लेखा और बिक्री जैसे गैर-तकनीकी क्षेत्रों में भी अवसर होंगे। 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए ऑपरेटर तथा उत्पादन के पद उपलब्ध होंगे। स्नातक पास युवा तकनीकी, प्रबंधन, कंप्यूटर और प्रशासन से संबंधित पदों के लिए साक्षात्कार दे सकेंगे।