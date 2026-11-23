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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर की ओर से गढ़ी हरसरू से स्वामी चौक तक जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नई ड्रेनेज लाइन बनाई जाएगी। निगम ने इस योजना को लेकर तैयारी तेज कर दी है। करीब 900 मीटर लंबी ड्रेनेज लाइन के निर्माण पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के लोगों को बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से राहत मिलने की उम्मीद है।दरअसल, गढ़ी हरसरू से स्वामी चौक तक बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या बनी रहती है। यहां पहले पंचायत के समय करीब डेढ़ फुट चौड़ी नाली का निर्माण कराया गया था। आबादी बढ़ने और पानी का दबाव अधिक होने के कारण यह नाली अब पर्याप्त नहीं है। बारिश के दौरान पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती और सड़कों पर पानी जमा हो जाता है।नगर निगम मानेसर के अधिकारियों ने बताया कि गढ़ी हरसरू से स्वामी चौक तक जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए करीब 900 मीटर लंबी ड्रेनेज लाइन बनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। - सुशील ठाकरान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर