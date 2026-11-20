Gurugram News: 700 महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर निकाली यात्रा
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 06:43 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 06:43 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी-कठहेरा रोड स्थित ग्राउंड में महागौरी सेवा संस्थान की ओर से श्रीराम कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। यात्रा गौड़ धर्मशाला व जीटी रोड से निकाली गई। इसमें 700 महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर शामिल हुईं। कथावाचक पंडित विनोद महाराज ने रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया। आयोजन के दौरान सम्मान समारोह भी हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण दत्त शर्मा, संजय शर्मा, संदीप शर्मा, मुकेश, शिवकुमार शर्मा, हरिओम, रविंद्र, पंकज और ईश्वर भाटी ने सहयोग किया।
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