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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। स्पेशल टॉस्क फोर्स की सेंट्रल यूनिट ने बुधवार को 371.680 किलो गांजा बरामद किया है। टीम ने सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर सांचोली गांव के पास कार्रवाई की। राजस्थान नंबर के ट्रक में 19 प्लास्टिक कट्टों में गांजा भरकर ले जाया जा रहा था। मामले में दो लोगों राजस्थान के चूरू निवासी सज्जन और रामसिंह को गिरफ्तार भी किया गया है।एसटीएफ टीम के अनुसार, बुधवार शाम करीब छह बजे सूचना मिली थी कि राजस्थान नंबर के एक ट्रक में गांजा लाया जा रहा है। सांचोली गांव के पास नाकाबंदी की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार बीर सिंह की मौजूदगी में ट्रक की तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ। आरोपी इस संबंध में कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा पाए। एसटीएफ ने गांजा और ट्रक को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर सोहना थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है।पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि आरोपियों से पता किया जा रहा है कि वह गांजा कहां लेकर जा रहे थे। इसके साथ ही इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका की जांच की जा रही है।