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नंबर गेम - 22 निजी सफाई एजेंसियों के संसाधनों की होगी भौतिक जांचअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद साफ-सफाई की व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे नागरिक परेशान हैं। लगातार शिकायतों के बाद निगम आयुक्त ने 26 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर लेने वाली 22 निजी सफाई एजेंसियों के संसाधनों की भौतिक जांच के आदेश दिए हैं।निगम द्वारा बीते दो साल में छह-छह माह के टेंडर लगाकर सफाई पर 250 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। शहर में निगम के 3400 से अधिक सफाई कर्मचारी भी मौजूद हैं। इन कर्मचारियों से सफाई न होने के कारण 28 सितंबर को सदन की बैठक हुई थी। इसमें निगम पार्षद और मेयर ने वार्ड अनुसार 50-50 सफाई कर्मचारी, जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाने की मांग की थी। तत्कालीन निगम आयुक्त ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। मेयर की दोबारा गुहार के बाद निगम ने एक माह के भीतर 26 करोड़ रुपये के टेंडर निजी एजेंसियों को जारी किए।सफाई व्यवस्था में मिलीं अनियमितताएंघर-घर से कूड़ा उठाने के लिए छह एजेंसियों को आठ जोन के टेंडर 9 जुलाई से 8 जनवरी 2027 तक के लिए दिए गए हैं। इन पर 13.43 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। कागजों में 591 छोटे वाहन, 591 ड्राइवर, 591 हेल्पर और 29 सुपरवाइजर सहित 1211 कर्मचारी तैनात दिखाए गए हैं। हालांकि, धरातल पर 50 फीसदी कर्मचारी भी नहीं दिख रहे हैं। खुले में कचरा फेंकने वाले स्थानों की सफाई के लिए भी करोड़ों रुपये के ठेके दिए गए हैं।जांच में गायब मिले कर्मचारी और वाहननगर निगम के क्लस्टर-2 में 18 नवंबर की मैनपावर रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जोन-4 में निजी एजेंसी के 40 कर्मचारियों में से केवल 13 मौके पर मिले। जोन-6 में 640 कर्मचारियों में से 285 गायब पाए गए। जोन-5 में निगम रोल के 896 कर्मचारियों में से 198 अनुपस्थित रहे। कुल 2242 कर्मचारियों में से 615 अनुपस्थित मिले, जबकि 249 कचरा गाड़ियों में से 72 सड़कों पर ही नहीं उतरीं।सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की जा सकी है। उनकी ओर से हुई लापरवाही की जांच चल रही है। जल्द ही जांच पूरी होने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. पंकज यादव,आयुक्त नगर निगम, गुरुग्राम