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गुरुग्राम। कार्टरपुरी स्थित कामधेनु धाम गोशाला में वैश्विक मंगल कामना हेतु 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसकी पूर्णाहुति 24 नवंबर को होगी। शाम को कथा व्यास अमरेंद्र दास ने श्रीमद्भागवत कथा में ज्ञान पर प्रेमाभक्ति की विजय बताई। इस कार्यक्रम में गोशाला प्रमुख पूरण यादव लोहचब, पंडित अमरचंद भारद्वाज और डॉक्टर इन्दु राव समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। संवाद