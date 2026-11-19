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गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 10 नए बेड आए हैं। इन बेड को अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जरूरत के अनुसार लगाया जाएगा। इससे अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल में रोजाना करीब दो हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल के पीएमओ डॉ. नीना का कहना है कि इन बेड को विभिन्न वार्डों में मरीजों की जरूरत और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार लगाया जाएगा। खासकर जनरल वार्ड और आईसीयू में बेड बढ़ने से मरीजों को सुविधा मिल सकेगी। संवाद