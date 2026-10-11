गाजियाबाद: मसूरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर घायल, दिल्ली रेफर; बाइक और बैग लापता

एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल युवक 32 वर्षीय शाहनवाज को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना ले जाया गया। वहां से उसे जिला संयुक्त अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकों ने शाहनवाज की गंभीर हालत देखते हुए उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भेज दिया। उसका इलाज अभी भी वहीं चल रहा है। शाहनवाज के सिर में गंभीर चोट लगी है और वह बोल नहीं पा रहा है। पुलिस को उसकी जेब से एक मोबाइल फोन मिला। पुलिस ने उसके घर पर घटना की सूचना दे दी है।