विज्ञापन

साहिबाबाद। टीएचए के विभिन्न इलाकों में लंबे समय से विकास कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम की ओर से पार्षद कोटे के तहत 45 वार्डों में 150 से अधिक विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। इसमें गगन विहार, राजीव कॉलोनी समेत कई इलाकों की सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।क्षेत्र के कई वार्डों में टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त नालियां और जलनिकासी की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इसके चलते हर वार्ड को एक करोड़ की राशि देकर यह कार्य कराए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों की ओर से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन समस्याओं को उठाया जाता रहा है। अब पार्षद कोटे से प्रस्तावित कार्य शुरू होने पर इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है। खासकर उन कॉलोनियों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, जहां लंबे समय से निर्माण कार्यों की मांग की जा रही है। कड़कड़ मॉडल, कुटी, महाराजपुर समेत कई इलाकों में विकास कार्यों का इंतजार कर रहे लोगों को अगले महीने से राहत मिल सकती है। इन क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार निर्माण कार्य कराए जाएंगे। एनके चौधरी मुख्य अभियंता निर्माण विभाग ने बताया कि पार्षद कोटे के तहत प्रस्तावित 150 से अधिक कार्यों का दायरा 45 वार्डों तक है। इन कार्यों के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर जरूरी विकास कार्य कराए जाएंगे। जिसके लिए हर वार्ड को एक करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोटे के तहत पार्क, सड़क, नाला और अन्य सुंदरीकरण भी कराया जाएगा।