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मेरठ रोड स्थित कृष्णानगर निवासी विशाल के मुताबिक उनकी बहन 25 वर्षीय नेहा राणा की शादी वर्ष 2021 में जारचा निवासी कोसिंदर राणा से हुई थी। कोसिंदर पीएसी में सिपाही है। विशाल का आरोप है कि शादी के बाद से ही नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और बेटी होने के बाद से बेटा न होने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। बृहस्पतिवार रात बड़े भाई के पास फोन आया कि नेहा की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आरोप है कि महिला को दादरी से गाजियाबाद लाया गया। सूचना मिलने पर परिजनों ने लालकुआं के पास गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन चालक नहीं रुका और सीधे निजी अस्पताल पहुंच गया, जहां नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। विशाल के अनुसार नेहा के गले पर स्पष्ट निशान मौजूद हैं, जिससे गला घोटने की आशंका गहरा रही है। अस्पताल से मिली सूचना के बाद सिहानी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने आरोपी पति कोसिंदर को जारचा पुलिस के हवाले कर दिया है। एसीपी नंदग्राम के मुताबिक घटनास्थल गाजियाबाद का नहीं है। गौतमबुद्धनगर पुलिस को सूचना दे दी गई है।