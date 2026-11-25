विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन वैष के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. पंकज राकेश की देखरेख में जांच की गई। इंदिरापुरम स्थित शार्प आई सेंटर के चिकित्सकों, ऑप्टोमेट्रिस्ट और अन्य कर्मचारियों ने बस चालकों व परिचालकों की आंखों के साथ सामान्य स्वास्थ्य की भी जांच की। इसमें मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच शामिल रही।जांच में सामने आए दृष्टि संबंधी दोष चिंता का विषय हैं, क्योंकि इनमें से कई चालक संभल, चंदौसी और बरेली जैसे लंबे रूटों पर बसों का संचालन कर रहे हैं। कोई छह महीने से तो कोई पांच साल से परिवहन निगम में कार्यरत है। ऐसे में आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्या के बीच बस संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। कौशांबी बस डिपो के एआरएम अंशु भटनागर ने भी शिविर में अपनी जांच कराई। उन्होंने बताया कि चालक-परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों से आगे काम लेने के संबंध में विचार किया जाएगा। वहीं, शार्प आई सेंटर के हेड कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट यतेंद्र राणा ने भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने में सहयोग देने की बात कही।