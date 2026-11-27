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हालांकि, जीडीए ने लोहिया नगर के हिंदी भवन में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की। इसमें 1377 पात्र आवेदकों को आवास आवंटित किए गए। योजना के तहत कुल 1493 फ्लैट बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 116 आवासों के सापेक्ष पर्याप्त पात्र आवेदक नहीं मिलने के कारण इनका आवंटन नहीं हो सका।गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत आवास पाने के लिए कुल 6277 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदनों का सत्यापन डूडा विभाग करता है। उसकी ओर से भेजी गई सूची के आधार पर आवंटन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद डूडा को पत्र लिखकर अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करने के लिए कहा जाएगा।आरोप...दस्तावेज लेने के बाद भी अपात्र बतायालॉटरी के लिए आए आवेदनों में से 4470 को अपात्र माना गया था। इसके बाद आवेदकों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार निर्धारित समय के भीतर सभी जरूरी प्रमाणपत्र जमा किए गए थे। आपत्तियों के निस्तारण के लिए आय प्रमाणपत्र, किरायानामा, जाति प्रमाणपत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज दिए गए थे। इसके बावजूद बिना सही जांच किए उन्हें अपात्रों की सूची में डाल दिया गया। आवेदकों ने इसकी जांच की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की।