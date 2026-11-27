Ghaziabad News: ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की लॉटरी में हंगामा, डूडा पर गलत तरीके से अपात्र की श्रेणी में डालने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:23 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:23 AM IST
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गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एसजीएस सिटी-2 में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवंटन के लिए बृहस्पतिवार को लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के दौरान कुछ लोगों ने पात्र आवेदकों को अपात्र बताने पर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि डूडा विभाग ने बिना जांच के उनके नाम हटा दिए। इसके बाद कुछ लोगों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत भी दी।
हालांकि, जीडीए ने लोहिया नगर के हिंदी भवन में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की। इसमें 1377 पात्र आवेदकों को आवास आवंटित किए गए। योजना के तहत कुल 1493 फ्लैट बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 116 आवासों के सापेक्ष पर्याप्त पात्र आवेदक नहीं मिलने के कारण इनका आवंटन नहीं हो सका।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत आवास पाने के लिए कुल 6277 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदनों का सत्यापन डूडा विभाग करता है। उसकी ओर से भेजी गई सूची के आधार पर आवंटन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद डूडा को पत्र लिखकर अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करने के लिए कहा जाएगा।
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आरोप...दस्तावेज लेने के बाद भी अपात्र बताया
लॉटरी के लिए आए आवेदनों में से 4470 को अपात्र माना गया था। इसके बाद आवेदकों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार निर्धारित समय के भीतर सभी जरूरी प्रमाणपत्र जमा किए गए थे। आपत्तियों के निस्तारण के लिए आय प्रमाणपत्र, किरायानामा, जाति प्रमाणपत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज दिए गए थे। इसके बावजूद बिना सही जांच किए उन्हें अपात्रों की सूची में डाल दिया गया। आवेदकों ने इसकी जांच की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की।
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हालांकि, जीडीए ने लोहिया नगर के हिंदी भवन में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की। इसमें 1377 पात्र आवेदकों को आवास आवंटित किए गए। योजना के तहत कुल 1493 फ्लैट बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 116 आवासों के सापेक्ष पर्याप्त पात्र आवेदक नहीं मिलने के कारण इनका आवंटन नहीं हो सका।
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत आवास पाने के लिए कुल 6277 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदनों का सत्यापन डूडा विभाग करता है। उसकी ओर से भेजी गई सूची के आधार पर आवंटन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद डूडा को पत्र लिखकर अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करने के लिए कहा जाएगा।
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आरोप...दस्तावेज लेने के बाद भी अपात्र बताया
लॉटरी के लिए आए आवेदनों में से 4470 को अपात्र माना गया था। इसके बाद आवेदकों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार निर्धारित समय के भीतर सभी जरूरी प्रमाणपत्र जमा किए गए थे। आपत्तियों के निस्तारण के लिए आय प्रमाणपत्र, किरायानामा, जाति प्रमाणपत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज दिए गए थे। इसके बावजूद बिना सही जांच किए उन्हें अपात्रों की सूची में डाल दिया गया। आवेदकों ने इसकी जांच की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की।