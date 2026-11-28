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गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा-यमुना हिंडन अपार्टमेंट में एक साल से लटके आरडब्ल्यूए चुनाव पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। तिथि निर्धारित होने के बावजूद नियत तिथि पर चुनाव होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। चुनाव अधिकारी और पदाधिकारी आपस में टकरा रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने जहां शुक्रवार को अंतिम दिन तक पदाधिकारियों से मांगे गए कागजात जमा नहीं कराने का आरोप लगाया है तो वहीं पदाधिकारियों ने सभी दस्तावेज समय से भेजने की बात कही है। जिससे चुनाव की तारीख बदलने की संभावना बनी हुई है।चुनाव अधिकारी मयंक श्रीमाल का कहना है कि कालातीत पदाधिकारियों से पिछले आठ महीनों से चार बिंदुओं पर कागजात मांगे जा रहे हैं, लेकिन वह जमा नहीं करा रहे हैं। जिससे चुनाव विलंब होता जा रहा है। अब जब 20 दिसंबर की तारीख घोषित कर दी गई है और शुक्रवार को अंतिम बार कागजात जमा कराने का समय दिया गया, उसके बावजूद मांगी गई सूचना शाम पांच बजे तक उपलब्ध नहीं कराई गई। जिससे अब चुनाव की तारीख बदलने की पूरी संभावना है। एक बार फिर शनिवार सुबह देखा जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा। हमने 2025-26 वित्तीय वर्ष की प्रोविजनल बैलेंस शीट व प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट, सीए की सर्टिफाइड कॉपी, 1292 वैध सदस्यों का भौतिक खाताबही और 2019 से समस्त वास्तविक अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसे आज तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका।कालातीत आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अवनीश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हमने शुक्रवार शाम 4.25 मिनट पर सभी कागजात कार्यालय में उपलब्ध करा दिए। लेजर खाता पांच हजार पन्नों का है। इतनी बड़ी संख्या में न तो फोटो कॉपी दी जा सकती और न ही बहीखाता जमा किया जा सकता है। उस पर रोजमर्रा की एंट्री होती है। हमने चुनाव अधिकारी से कई बार ऑफिस में आकर इसे देखने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने समय अभाव का बहाना बनाकर मना कर दिया। इससे लगता है कि वह विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं। वह भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। हम लगातार नियमानुसार चुनाव कराने की मांग रहे हैं, जबकि वह बहाना बनाकर टाल रहे हैं। हमने डिप्टी रजिस्ट्रार से भी शिकायत की है। इस बारे में डिप्टी रजिस्ट्रार निखलेश राजन का कहना है कि पूरे मामले को देखा जा रहा है।