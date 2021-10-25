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पुलिस के अनुसार, शास्त्री नगर निवासी विक्रम (39) और गोविंदपुरम निवासी अरुण (22) घायल हुए हैं। दोनों सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन में अनुबंध पर कार्यरत हैं। बुधवार को ड्यूटी खत्म होने के बाद वे अपाचे बाइक से घर लौट रहे थे। शाम करीब 4:10 बजे सराय काले खां फ्लाईओवर के पास उनकी बाइक की एक सफेद क्रेटा कार से टक्कर हो गई। आरोप है कि टक्कर के बाद क्रेटा सवार दो युवक कार से उतरे। उन्होंने बाइक सवारों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान हमलावरों ने बेसबॉल बैट और हथौड़े से दोनों के सिर पर वार किए। हमले में विक्रम और अरुण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।पीसीआर को सूचना मिलने पर सनलाइट कॉलोनी थाने में डीडी एंट्री 77ए दर्ज की गई। पुलिस ने तत्काल दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। क्रेटा सवार दोनों आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है। मामले में बीएनएस की धारा 109/309/3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।घायल विक्रम गाजियाबाद के शास्त्री नगर के निवासी हैं। अरुण गोविंदपुरम के रहने वाले हैं। दोनों सफदरजंग अस्पताल में अनुबंध पर काम करते हैं। वे अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे जब यह घटना हुई।