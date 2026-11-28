विज्ञापन

कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर सुनील भारद्वाज ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र में गांजा तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान दिनेश उर्फ दुनेश और पुष्पेंद्र के रूप में हुई। वे हापुड़ के हैदरनगर नंगौला निवासी हैं। तस्करों ने बताया कि वे दिल्ली से गांजा तस्करी कर गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के देहात क्षेत्रों में बेचते थे। इन आरोपियों के खिलाफ मेरठ सहित कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हैं।