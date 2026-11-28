Ghaziabad News: 9 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:08 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:08 AM IST
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मोदीनगर। भोजपुर पुलिस ने बृहस्पतिवार रात नौ किलो गांजा के साथ दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में गांजा बेचते थे।
कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर सुनील भारद्वाज ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र में गांजा तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान दिनेश उर्फ दुनेश और पुष्पेंद्र के रूप में हुई। वे हापुड़ के हैदरनगर नंगौला निवासी हैं। तस्करों ने बताया कि वे दिल्ली से गांजा तस्करी कर गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के देहात क्षेत्रों में बेचते थे। इन आरोपियों के खिलाफ मेरठ सहित कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हैं।
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कार्यवाहक सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर सुनील भारद्वाज ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र में गांजा तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान दिनेश उर्फ दुनेश और पुष्पेंद्र के रूप में हुई। वे हापुड़ के हैदरनगर नंगौला निवासी हैं। तस्करों ने बताया कि वे दिल्ली से गांजा तस्करी कर गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के देहात क्षेत्रों में बेचते थे। इन आरोपियों के खिलाफ मेरठ सहित कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हैं।
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