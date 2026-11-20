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एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी कृष्ण कुमार के मुताबिक वह जयपुर के एक मीडिया संस्थान में कार्यरत हैं। 2025 में इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के जरिये हिमांशी वाधवा से संपर्क हुआ। आरोप है कि हिमांशी ने उन्हें यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो भेजने का झांसा दिया। उसकी मुलाकात राजनगर स्थित उसके कार्यालय पर हुई। हिमांशी ने साढ़े तीन लाख रुपये उनसे ऑनलाइन लिए। 10 मई 2025 को उसने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से वीजा की कॉपी भेजी। शक होने पर उन्होंने उसकी जांच कराई तो वीजा फर्जी निकला। उन्होंने हिमांशी से बात की तो उसने वीजा को सही बताया। बाद में स्वीकार किया कि वीजा फर्जी है। रुपये वापस मांगने पर उसने उन्हें डेढ़ लाख रुपये वापस किए लेकिन पूरी रकम वापस नहीं की। पुलिस से शिकायत करने पर हिमांशी के पति ने जल्द रुपये वापस करने का आश्वासन दिया लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। एसीपी कविनगर अभय डागा का कहना है कि मामले में 20 नवंबर को केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।