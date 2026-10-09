Ghaziabad News: डीएमई पर पिकअप वैन का टायर फटने से तीन लोग घायल

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इंदिरापुरम। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर बुधवार रात एक पिकअप वैन का टायर फटने से तीन लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पिकअप वैन दिल्ली से डासना मसूरी की ओर सामान लेकर जा रही थी। वैन में सामान के ऊपर कुछ लोग भी बैठे हुए थे। डीएमई पर अचानक छिजारसी कट के पास वैन का टायर फट और अनियंत्रित हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि घायलों में जाहिद, कादर और इकराम हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

