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मसूरी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हरियाणा की अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। मसूरी पुलिस ने रविवार को डासना रजवाहे के पास लावारिस खड़ी आई-20 कार से रॉयल स्टैग व्हिस्की की 252 बोतलें बरामद की हैं।एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि 22 नवंबर को जेल चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान डासना रजवाहे के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सुरक्षाकर्मी सुरेंद्र सिंह ने सूचना दी कि कच्चे रास्ते पर सफेद रंग की हुंडई आई-20 एनलाइन कार लावारिस हालत में खड़ी है और उसके गेट खुले हैं।पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी की मौजूदगी में तलाशी ली तो पिछली सीट के पायदान से 21 और डिकी से 231 बोतलें बरामद हुईं। सभी बोतलों पर रॉयल स्टैग प्रीमियम व्हिस्की और केवल हरियाणा में बिक्री के लिए अंकित था। कार पर लगी नंबर प्लेट को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो वह आई-20 मैग्ना के नाम पर दर्ज मिली, जबकि मौके पर कार आई-20 एनलाइन थी।चेसिस नंबर से जांच करने पर कार का असली नंबर निकला। यह राहुल कुमार पुत्र सुंदर लाल निवासी पॉकेट एफ-16, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली के नाम पर पंजीकृत हैं। कार मालिक मौके पर नहीं मिला। दो बोतलों को नमूने के तौर पर सील कर बाकी शराब कब्जे में ले ली गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 60/63/72 और बीएनएस की धारा 345(3) के तहत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।