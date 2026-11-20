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गाजियाबाद में तय लक्ष्य के मुकाबले मतदाता सूची में कम मतदाता शामिल हैं। जनवरी में प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची से पहले मतदाताओं की संख्या करीब 33 लाख तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशासन विभिन्न संगठनों से संपर्क कर रहा है। इसमें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के साथ आरडब्ल्यूए और एओए से भी मदद ली जा रही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के बाद जिले में 6900 मतदाताओं के फॉर्म-6 प्रशासन को मिले हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी सिंह ने बताया कि यह संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी। विशेष अभियान में अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तलाश किया जाएगा, जिनका एसआईआर से पहले भी मतदाता सूची में नाम नहीं था। इसके बाद पात्र लोगों के नाम सूची में जोड़े जाएंगे।ईवीएम की कार्यप्रणाली समझेंगेविधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को ईवीएम की कार्यप्रणाली समझाने के लिए जिले में प्रदर्शन केंद्र शुरू किए गए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय और तीनों तहसीलों में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए कुल 246 ईवीएम मशीनें निकाली गई हैं। इनमें से प्रत्येक तहसील को पांच-पांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। बाकी मशीनों का इस्तेमाल मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि प्रदर्शन केंद्रों पर नागरिक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझ सकेंगे। डमी बैलेट पेपर के जरिए टेस्ट वोट डालने का मौका भी मिलेगा। वीवीपैट में मतदान के बाद सात सेकंड तक पर्ची दिखाई देगी। यह अभियान 20 नवंबर से विधानसभा चुनाव की घोषणा तक चलेगा।