विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जोन-2 के मुख्य अभियंता नरेश कुमार भारती ने बताया कि आवेदनों के निस्तारण की प्राथमिक जांच में कई खामियां मिली हैं। कई मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों का निस्तारण नहीं किया गया। वहीं, कई आवेदकों ने सीधे अधिकारियों से मिलकर शिकायत की कि उन्होंने पोर्टल पर सभी सही कागजात अपलोड किए थे, इसके बावजूद उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसी आधार पर संबंधित 35 जेई और एसडीओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद लापरवाही की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमों के तहत आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।नियम के मुताबिक झटपट पोर्टल पर आने वाले आवेदन का निस्तारण एक महीने के भीतर करना होता है। यदि आवेदन सही पाया जाता है तो एक महीने के अंदर कनेक्शन देकर मीटर लगाकर कनेक्शन चालू करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदन के सही या गलत होने की रिपोर्ट दस दिन के भीतर लगानी होती है। लेकिन जमीनी हकीकत में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है।झटपट पोर्टल की कार्यप्रणाली पर उपभोक्ताओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजनगर एक्सटेंशन निवासी राहुल त्यागी ने बताया कि उन्होंने दो किलोवाट कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन दो महीने बीतने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिल सका। आरोप है कि जेई ने अधूरे दस्तावेज होने की गलत रिपोर्ट लगाकर आवेदन को बंद कर दिया।वहीं, मोदीनगर के भोजपुर निवासी कुलदीप ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान के लिए एक किलोवाट कनेक्शन का आवेदन किया था। दो माह तक कनेक्शन नहीं मिला और आवेदन निरस्त कर दिया गया। जब उन्होंने अधीक्षण अभियंता से मिलकर शिकायत की, तब जाकर कनेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेई स्तर से बार-बार गलत रिपोर्ट लगाई जा रही थी। अफसरों के दखल पर कनेक्शन मिलने की उम्मीद जगी।झटपट पोर्टल पर आवेदनों के अटकने और मनमानी रिपोर्ट लगाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। कई बार आवेदकों को बिना स्पष्ट कारण बताए आवेदन कैंसिल होने का संदेश मिल जाता है, जिससे उन्हें उपकेंद्रों और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई मामलों में लोड, स्थल निरीक्षण या कागजातों के नाम पर आवेदन लटकाने की शिकायतें भी मिलती रही हैं।