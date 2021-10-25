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साहिबाबाद। साहिबाबाद और कौशांबी डिपो में समस्याओं को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने संविदा चालकों और परिचालकों के शोषण, असमान व अपर्याप्त पारिश्रमिक, सेवा की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा के अभाव समेत विभिन्न समस्याओं को उठाया। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में दिए गए आश्वासनों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकृत परिवहन योजनाओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई नहीं होने, संविदा चालकों और परिचालकों के वेतन से कटौती और अन्य समस्याओं पर नाराजगी जताई। शाखा अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने बताया कि धरना-प्रदर्शन के माध्यम से निगम प्रबंधन तक कर्मचारियों की मांगें पहुंचाई गई हैं। यदि मांगों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण नहीं किया गया तो 16 दिसंबर को परिवहन निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान शाखा मंत्री किशोर वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार, क्षेत्रीय प्रतिनिधि अवधेश यादव, कपिल वर्मा व प्रवीण कुमार आदि समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।



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