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गाजियाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों के तबादले के तहत गाजियाबाद के बीएसए ओम प्रकाश यादव का स्थानांतरण बलिया कर दिया गया है। उन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), बलिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, गौतमबुद्धनगर के बीएसए राहुल पवार को गाजियाबाद का नया बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। नवनियुक्त बीएसए राहुल पवार के सामने अब जिले की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी।

