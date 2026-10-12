गाजियाबाद: रेलवे ट्रैक पर मिला पीडब्ल्यूडी कर्मी का शव, गृह क्लेश में आत्महत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

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पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक गाजियाबाद से हापुड़ जाने वाले रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटा था। सुनील गाजियाबाद में पीडब्ल्यूडी कर्मी के पद पर कार्यरत थे। उनके बड़े भाई शिवकुमार उर्फ सिब्बू ने बताया कि सुनील इन्द्रगढ़ी स्थित फ्लाईओवर के नीचे बने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में क्लर्क थे। सुनील नशा करने के आदी थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुनील ने गृह क्लेश के कारण आत्महत्या की है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि उन्होंने यह बड़ा कदम क्यों उठाया।मृतक सुनील की एक बड़ी बेटी रिया है, जिसकी उम्र 16 साल है। वह ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा है। उनका एक बेटा प्रिंस भी है, जो 14 साल का है और हाई स्कूल का छात्र है। पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी।