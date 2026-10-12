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गाजियाबाद: रेलवे ट्रैक पर मिला पीडब्ल्यूडी कर्मी का शव, गृह क्लेश में आत्महत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

Mon, 12 Oct 2026 10:29 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 12 Oct 2026 10:29 PM IST
सार

गाजियाबाद के मसूरी में गंगनहर रेलवे पुल के पास ट्रेन से कटकर पीडब्ल्यूडी में कार्यरत 45 वर्षीय सुनील की मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गृह क्लेश के कारण आत्महत्या की आशंका जताई गई है। मामले की जांच जारी है।

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PWD worker dies after being run over by train in Ghaziabad death deemed suspicious
मसूरी में ट्रेन से कटकर पीडब्ल्यूडी कर्मी की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के मसूरी कस्बा चौकी के अंतर्गत गंगनहर रेलवे पुल के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को सोमवार शाम साढ़े सात बजे इसकी सूचना मिली। मृतक की पहचान ग्राम नाहल निवासी सुनील (45) पुत्र कृपाल के रूप में हुई।
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पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक गाजियाबाद से हापुड़ जाने वाले रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटा था। सुनील गाजियाबाद में पीडब्ल्यूडी कर्मी के पद पर कार्यरत थे। उनके बड़े भाई शिवकुमार उर्फ सिब्बू ने बताया कि सुनील इन्द्रगढ़ी स्थित फ्लाईओवर के नीचे बने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में क्लर्क थे। सुनील नशा करने के आदी थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुनील ने गृह क्लेश के कारण आत्महत्या की है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि उन्होंने यह बड़ा कदम क्यों उठाया।
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पारिवारिक जानकारी और पुलिस कार्रवाई
मृतक सुनील की एक बड़ी बेटी रिया है, जिसकी उम्र 16 साल है। वह ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा है। उनका एक बेटा प्रिंस भी है, जो 14 साल का है और हाई स्कूल का छात्र है। पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी।
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