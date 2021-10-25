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गाजियाबाद। नगर निगम के कविनगर जोन में सीवर सफाई व वेतन गड़बड़ी से जुड़े प्रकरण में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोमवार को पुलिस टीम ने जलकल कार्यालय पहुंचकर पड़ताल की, हालांकि दफ्तर में मौजूद कर्मचारी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता राजकुमार के बयान दर्ज किए हैं।राजकुमार ने अपने बयान में मुख्य ठेकेदार और फर्म संचालक सुनील त्यागी के साथ वैभव सक्सेना और मयंक त्यागी का नाम लिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार सुनील त्यागी ने मयंक त्यागी को नौकरी पर रखा था, जबकि मयंक और वैभव सक्सेना ने मिलकर कर्मचारियों का वीडियो तैयार किया था। इसके जरिये फर्जी हाजिरी लगाई जाती थी। दूसरी ओर, पुलिस ने सुनील त्यागी, मयंक त्यागी और वैभव सक्सेना के संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की, लेकिन तीनों आरोपी फरार मिले। इस संबंध में एसीपी अभय डागा ने बताया कि प्रकरण के हर पहलू की गहन जांच जारी है। उन्होंने कहा कि अब आरोपी पक्ष के बयान भी दर्ज किए जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई और निर्णय लिया जाएगा।विदित हो कि राजकुमार ने आरोप लगाया था कि उनके मृत भाई राकेश को रिकॉर्ड में कार्यरत दिखाकर उनके नाम की तनख्वाह प्रीपेड कार्ड के माध्यम से निकाली जा रही थी और ईएसआई खाते में भी राशि जमा की जा रही थी। उनके मुताबिक 20 से अधिक कर्मियों के साथ इस तरह की अनियमितता की गई। इतना ही नहीं बड़ा कारोबार करने वाले लोगों को भी फर्जी रूप से कर्मचारी दिखाकर ईएसआई का लाभ दिलाया गया और निजी अस्पतालों में उनका उपचार कराया गया। पुलिस अब दस्तावेजों और बयानों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।