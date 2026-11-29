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स्थानीय निवासी मीनू ने बताया कि ग्रीन बेल्ट में बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले और अन्य उपकरण लंबे समय से टूटे पड़े हैं। इनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। वहीं, जगह-जगह कूड़ा जमा होने से ग्रीन बेल्ट की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर नियमित सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है। लोगों को आशंका है कि लंबे समय तक इसी तरह उपेक्षा होती रही तो ग्रीन बेल्ट धीरे-धीरे कूड़ा डालने का स्थान बनकर रह जाएंगी। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से ग्रीन बेल्ट के रखरखाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सफाई और मरम्मत के अभाव में यहां आने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार नगर निगम में शिकायत दी गई लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से ग्रीन बेल्ट की नियमित सफाई कराने, टूटे झूलों की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं डॉ. अनुज कुमार, उद्यान प्रभारी ने बताया कि ग्रीन बेल्ट की मरम्मत के लिए जल्द ही काम शाम शुरू कराया जाएगा।