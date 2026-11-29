Ghaziabad News: हरियाली के बीच कूड़े का अंबार, टूटे झूले बने मुसीबत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:35 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:35 AM IST
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साहिबाबाद। वसुंधरा में हरियाली बढ़ाने और लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित की गई ग्रीन बेल्ट अब बदहाली का शिकार हैं। यहां जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, वहीं बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले भी टूटे पड़े हैं।
स्थानीय निवासी मीनू ने बताया कि ग्रीन बेल्ट में बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले और अन्य उपकरण लंबे समय से टूटे पड़े हैं। इनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। वहीं, जगह-जगह कूड़ा जमा होने से ग्रीन बेल्ट की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर नियमित सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है। लोगों को आशंका है कि लंबे समय तक इसी तरह उपेक्षा होती रही तो ग्रीन बेल्ट धीरे-धीरे कूड़ा डालने का स्थान बनकर रह जाएंगी। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से ग्रीन बेल्ट के रखरखाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सफाई और मरम्मत के अभाव में यहां आने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार नगर निगम में शिकायत दी गई लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से ग्रीन बेल्ट की नियमित सफाई कराने, टूटे झूलों की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं डॉ. अनुज कुमार, उद्यान प्रभारी ने बताया कि ग्रीन बेल्ट की मरम्मत के लिए जल्द ही काम शाम शुरू कराया जाएगा।
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स्थानीय निवासी मीनू ने बताया कि ग्रीन बेल्ट में बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले और अन्य उपकरण लंबे समय से टूटे पड़े हैं। इनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। वहीं, जगह-जगह कूड़ा जमा होने से ग्रीन बेल्ट की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर नियमित सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है। लोगों को आशंका है कि लंबे समय तक इसी तरह उपेक्षा होती रही तो ग्रीन बेल्ट धीरे-धीरे कूड़ा डालने का स्थान बनकर रह जाएंगी। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से ग्रीन बेल्ट के रखरखाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सफाई और मरम्मत के अभाव में यहां आने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार नगर निगम में शिकायत दी गई लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से ग्रीन बेल्ट की नियमित सफाई कराने, टूटे झूलों की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं डॉ. अनुज कुमार, उद्यान प्रभारी ने बताया कि ग्रीन बेल्ट की मरम्मत के लिए जल्द ही काम शाम शुरू कराया जाएगा।
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