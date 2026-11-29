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अर्थला के रामनगर निवासी महेश प्रसाद सिंह ने पुलिस को बताया कि वह 93 प्रतिशत दिव्यांग हैं। बैटरी से चलने वाली ट्राइसाइकिल पर छोटा-मोटा सामान रखकर बेचते हैं। 23 सितंबर को वह ट्राइसाइकिल से लोनी रोड की तरफ जा रहे थे। कटोरी मिल के सामने तेज रफ्तार कार ने उनकी ट्राइसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और ट्राइसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। महेश के अनुसार ट्राइसाइकिल खराब होने के कारण वह सामान बेचने का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। उपचार के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। एसीपी अमित सक्सेना का कहना है कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर कार चालक की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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साहिबाबाद। कार की टक्कर से दिव्यांग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनकी बैटरी से चलने वाली ट्राइसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। ट्राइसाइकिल के जरिए सामान बेचकर गुजारा करने वाले पीड़ित का रोजगार भी छिन गया है। मामले में हादसे के करीब दो महीने बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।