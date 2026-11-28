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साहिबाबाद। टीएचए क्षेत्र में बिजली कटौती से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में शुक्रवार सुबह लाइन में फॉल्ट आने के कारण करीब सात घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। सुबह तीन बजे गुल हुई बिजली सुबह दस बजे तक बहाल नहीं हो सकी। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली नहीं आने से घरों में पानी का संकट भी गहरा गया।ऊर्जा निगम की ओर से दोबारा सप्लाई चालू करने का प्रयास किया गया, लेकिन लाइन में फॉल्ट के कारण आपूर्ति होल्ड नहीं हो सकी। इसके बाद कर्मचारियों ने लाइन की पेट्रोलिंग शुरू की। अधिकारियों की ओर से जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया। वहीं, ज्ञानखंड-3 और ज्ञानखंड-4 में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। ज्ञानखंड-4 में प्लॉट नंबर आठ के पास स्थित ट्रांसफार्मर के आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते दोपहर 12 से दो बजे तक बिजली नहीं आई। दोनों क्षेत्रों में करीब एक घंटे तक बिजली कटौती की सूचना दी गई कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति सुचारू करने की बात कही गई, लेकिन दो घंटे लग गए। लगातार बिजली कटौती से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। वहीं, ऊर्जा निगम इंद्रप्रस्थ कॉलोनी एसडीओ बृज मोहन दुबे ने बताया कि सुबह में ओस की वजह से फॉल्ट की समस्या आ रही है। फॉल्ट ठीक करके आपूर्ति सुचारू कर दी गई है।