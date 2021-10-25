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लोनी। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य अनिल कसाना ने सोमवार को दो नंबर स्थित अपने कार्यालय पर प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा में करीब 10 साल तक काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला। कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही उपेक्षा से आहत होकर उन्होंने सपा की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। लोनी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अत्याचार और फर्जी मुकदमों से लोग परेशान हैं। कसाना ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही प्रदेश और लोनी का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। प्रदेश में पीडीए परिवार लगातार मजबूत हो रहा है और जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। प्रदेश में इस बार सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोनी में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कसाना ने आरोप लगाया कि लोनी विकास के मामले में पिछड़ गया है।