Ghaziabad News: इंदिरापुरम में 347 वर्गमीटर का भूखंड हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:06 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
गाजियाबाद। इंदिरापुरम के ज्ञानखंड में स्थित 347.71 वर्गमीटर के भूखंड को लेकर विवाद अदालत पहुंच गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव की अदालत ने रितु कुकरेजा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश सविता जिंदल की ओर से दाखिल अर्जी पर बुधवार को दिया। शिकायतकर्ता ने अपने दिवंगत पति के खरीदे गए भूखंड को हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अदालत ने प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध की संभावना मानते हुए पुलिस को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
सविता जिंदल ने अदालत को बताया कि उनके पति राम अवतार अग्रवाल ने 15 जुलाई 2004 को रितु कुकरेजा से ज्ञानखंड इंदिरापुरम स्थित 347.71 वर्गमीटर का भूखंड खरीदा था। आरोप है कि खरीद के बाद भूखंड से संबंधित सभी मूल दस्तावेज उनके पति को सौंप दिए गए थे। 30 अप्रैल 2021 को पति का निधन हो गया। बीमारी के चलते परिवार भूखंड के संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया था।
बैनामा कराने पहुंचीं तो किया इन्कार
शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में जब उन्होंने रितु कुकरेजा से भूखंड का बैनामा करने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगीं। आरोप है कि रितु कुकरेजा ने भूखंड बेचने से इन्कार करते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया। उन्होंने शिकायतकर्ता के पति पर भी कागजात फर्जी तैयार करने का आरोप लगाया। सविता ने इसे अपने दिवंगत पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।
विज्ञापन
पुलिस आयुक्त से भी की थी शिकायत
सविता जिंदल ने आरोप लगाया कि रितु कुकरेजा की पुत्री रिया गोयल और अलका अग्रवाल भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। आरोप है कि सभी मिलकर भूखंड को खुर्द-बुर्द कर हड़पना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी। अदालत ने प्रार्थना पत्र, उपलब्ध दस्तावेज और पुलिस आख्या का अवलोकन किया। न्यायालय ने माना कि मामले में संज्ञेय अपराध की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वास्तविक तथ्यों का पता विवेचना से ही चल सकेगा। इसके बाद थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन
सविता जिंदल ने अदालत को बताया कि उनके पति राम अवतार अग्रवाल ने 15 जुलाई 2004 को रितु कुकरेजा से ज्ञानखंड इंदिरापुरम स्थित 347.71 वर्गमीटर का भूखंड खरीदा था। आरोप है कि खरीद के बाद भूखंड से संबंधित सभी मूल दस्तावेज उनके पति को सौंप दिए गए थे। 30 अप्रैल 2021 को पति का निधन हो गया। बीमारी के चलते परिवार भूखंड के संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया था।
विज्ञापन
बैनामा कराने पहुंचीं तो किया इन्कार
शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में जब उन्होंने रितु कुकरेजा से भूखंड का बैनामा करने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगीं। आरोप है कि रितु कुकरेजा ने भूखंड बेचने से इन्कार करते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया। उन्होंने शिकायतकर्ता के पति पर भी कागजात फर्जी तैयार करने का आरोप लगाया। सविता ने इसे अपने दिवंगत पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।
विज्ञापन
पुलिस आयुक्त से भी की थी शिकायत
सविता जिंदल ने आरोप लगाया कि रितु कुकरेजा की पुत्री रिया गोयल और अलका अग्रवाल भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। आरोप है कि सभी मिलकर भूखंड को खुर्द-बुर्द कर हड़पना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी। अदालत ने प्रार्थना पत्र, उपलब्ध दस्तावेज और पुलिस आख्या का अवलोकन किया। न्यायालय ने माना कि मामले में संज्ञेय अपराध की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वास्तविक तथ्यों का पता विवेचना से ही चल सकेगा। इसके बाद थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।