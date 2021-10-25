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सविता जिंदल ने अदालत को बताया कि उनके पति राम अवतार अग्रवाल ने 15 जुलाई 2004 को रितु कुकरेजा से ज्ञानखंड इंदिरापुरम स्थित 347.71 वर्गमीटर का भूखंड खरीदा था। आरोप है कि खरीद के बाद भूखंड से संबंधित सभी मूल दस्तावेज उनके पति को सौंप दिए गए थे। 30 अप्रैल 2021 को पति का निधन हो गया। बीमारी के चलते परिवार भूखंड के संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया था।बैनामा कराने पहुंचीं तो किया इन्कारशिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में जब उन्होंने रितु कुकरेजा से भूखंड का बैनामा करने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगीं। आरोप है कि रितु कुकरेजा ने भूखंड बेचने से इन्कार करते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया। उन्होंने शिकायतकर्ता के पति पर भी कागजात फर्जी तैयार करने का आरोप लगाया। सविता ने इसे अपने दिवंगत पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।पुलिस आयुक्त से भी की थी शिकायतसविता जिंदल ने आरोप लगाया कि रितु कुकरेजा की पुत्री रिया गोयल और अलका अग्रवाल भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। आरोप है कि सभी मिलकर भूखंड को खुर्द-बुर्द कर हड़पना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी। अदालत ने प्रार्थना पत्र, उपलब्ध दस्तावेज और पुलिस आख्या का अवलोकन किया। न्यायालय ने माना कि मामले में संज्ञेय अपराध की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वास्तविक तथ्यों का पता विवेचना से ही चल सकेगा। इसके बाद थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।