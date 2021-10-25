विज्ञापन



दयावती ने पुलिस उपायुक्त के आदेश को चुनौती देते हुए दांडिक निगरानी याचिका दाखिल की थी। दावा था कि उन्होंने वर्ष 2005 में विवादित जमीन खरीदी थी और करीब 21 वर्षों से उस पर निवास कर रही हैं। विज्ञापन

वहीं, विपक्षी संजय और विवेक ने उनके कब्जे को अवैध बताते हुए जमीन पर स्वामित्व के वैध दस्तावेज नहीं होने का दावा किया था। दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जमीन की कुर्की का आदेश दिया था। विज्ञापन विज्ञापन

दयावती ने पुलिस उपायुक्त के आदेश को चुनौती देते हुए दांडिक निगरानी याचिका दाखिल की थी। दावा था कि उन्होंने वर्ष 2005 में विवादित जमीन खरीदी थी और करीब 21 वर्षों से उस पर निवास कर रही हैं।वहीं, विपक्षी संजय और विवेक ने उनके कब्जे को अवैध बताते हुए जमीन पर स्वामित्व के वैध दस्तावेज नहीं होने का दावा किया था। दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जमीन की कुर्की का आदेश दिया था।

गाजियाबाद। लोनी में 200 वर्ग गज विवादित जमीन की कुर्की के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मवीर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस उपायुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ओर से 11 मार्च को पारित कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया। मामले को दोबारा विचार के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास भेज दिया है।