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गाजियाबाद। जिले में 20 स्थानों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ओपन जिम तैयार करेगा। पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बनने वाले जिम में व्यायाम से जुड़ी सभी प्रकार की मशीनें होंगी। यह कार्य प्राधिकरण का उद्यान विभाग करेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने बताया कि 20 स्थानों को चिह्नित किया गया है। यहां मशीनों के साथ प्लेटफॉर्म भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जनवरी से यह कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शहर के प्रमुख पार्कों को भी विकसित किया जा रहा है।ओपन जिम के कार्य पर प्राधिकरण करीब 3.70 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ओपन जिम के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को व्यायाम के लिए बेहतर माहौल मिल सके। उन्होंने बताया कि जिम स्थापित करने के साथ इनके रखरखाव का कार्य भी किया जाएगा, जिससे कोई इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। प्राधिकरण ने यह कार्य नौ माह में पूरा करने का दावा किया है।प्राधिकरण शास्त्री नगर के जे-ब्लॉक स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क को भी विकसित करेगा। इस पर 38.67 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्य के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार पार्क में पाथवे के निर्माण के साथ-साथ बाउंड्रीवॉल, शौचालय और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे।दूसरी तरफ मधुबन बापूधाम के डी-ब्लॉक में विकसित भारत पार्क के निर्माण में बाधा बन रहे 33 केवी के पोल और अंडरग्राउंड केबल को स्थानांतरित किया जाएगा। इस पर 59.84 लाख रुपये खर्च होंगे।