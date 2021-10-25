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मोदीनगर। निवाड़ी के गांव खिंदौड़ा निवासी इंजीनियर कपिल त्यागी की मौत के मामले में चार दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। गुस्साए परिजनों ने डीसीपी ग्रामीण कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी दी है। परिजनों का आरोप है कि इंजीनियर कपिल त्यागी ने पत्नी और ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान दी थी।गांव खिंदौड़ा निवासी राधेश्याम त्यागी के अनुसार उनका 45 वर्षीय पुत्र कपिल त्यागी एक निजी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था। भाई डॉ. राजीव त्यागी ने बताया कि कपिल त्यागी की शादी वर्ष 2011 में मुरादनगर के गांव असालतनगर निवासी युवती से हुई थी। कपिल त्यागी पत्नी और दो बच्चों के साथ निवाड़ी मार्ग स्थित कान्हा एनक्लेव में रहते थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी और ससुराल वाले कपिल का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे। बीते आठ नवंबर को दिवाली के दिन पत्नी और ससुर ने कपिल के साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने कपिल को खुदकुशी के लिए मजबूर किया था। इसके बाद कपिल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। कपिल ने एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान बीते बृहस्पतिवार को दम तोड़ दिया था। पिता ने कपिल की पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एसीपी मोदीनगर को तहरीर दी थी। डॉ. राजीव त्यागी ने आरोप लगाया कि निवाड़ी पुलिस ने आरोपियों से सांठगांठ और लापरवाही के कारण घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह डीसीपी ग्रामीण कार्यालय पर परिवार समेत आंदोलन करेंगे। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।