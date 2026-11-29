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निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी सहित निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने इंदिरापुरम के 2.6 किलोमीटर लंबे कावेरी मार्ग, वैशाली के धर्म मार्ग और करीब 4.5 किलोमीटर लंबे हर्षवर्धन मार्ग तथा कौशांबी के 2.6 किलोमीटर लंबे चौधरी चरण सिंह मार्ग का जायजा लिया। सभी मार्गों पर निर्माण कार्य जारी मिले। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी और संसाधनों में वृद्धि के साथ काम की गति बढ़ाने को कहा। निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मानकों का ध्यान रखने के निर्देश देते हुए सीएंडडी वेस्ट का उचित निस्तारण और नियमित पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने को भी कहा। वैशाली के हर्षवर्धन मार्ग पर चल रहे कार्यों पर उन्होंने संतुष्टि जताई। वहीं, आनंद विहार से गाजियाबाद में प्रवेश करने वाले मार्ग को आकर्षक बनाने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए। महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त के नेतृत्व में निगम का जोर परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने पर है। निरीक्षण के बाद निर्माण कार्यों के लिए मशीनरी और श्रमिकों की संख्या बढ़ाई गई है। निगम का लक्ष्य है कि एक माह के भीतर इन मार्गों पर चल रहे कार्यों को पूरा कर नागरिकों को बेहतर सड़क और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।