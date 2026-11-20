विज्ञापन



मूलरूप से बिहार के जिला मुजफ्फरपुर स्थित गांव शंभूता निवासी अमित झा का पुत्र आशू झा पिछले सात-आठ वर्षों से शास्त्रीनगर के श्री महर्षि वेदव्यास विद्यापीठ में रहकर वेदों की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। बिहार के ही सीतामढ़ी जिले के ग्राम गोगसक टोल निवासी मृतक के मामा रमेश मिश्रा ने विद्यापीठ प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। रमेश मिश्रा के अनुसार, शुक्रवार सुबह विद्यापीठ प्रबंधन ने नाबालिग आशू और उसके सहपाठी कार्तिक को स्कूटी थमाकर नोएडा सेक्टर-62 में हवन-पूजन के लिए भेजा था। हवन के बाद गाजियाबाद लौटते समय नोएडा सेक्टर-62 में पीछे से अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से स्कूटी आगे जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गई। हादसे में आशू की जान चली गई, जबकि गंभीर रूप से घायल कार्तिक को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन

गाजियाबाद। कविनगर के शास्त्रीनगर स्थित श्री महर्षि वेदव्यास विद्यापीठ से नोएडा हवन-पूजन करने गए दो किशोर ब्रह्मचारियों की स्कूटी को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अनियंत्रित होकर स्कूटी आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी। इस हादसे में स्कूटी चला रहे ब्रह्मचारी आशू झा (16) की मौत हो गई, जबकि उसका सहपाठी कार्तिक (17) गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के मामा ने नोएडा के सेक्टर-24 थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर दी है।