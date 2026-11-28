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मूल रूप से अलीगढ़ निवासी सौरव चौहान ने सितंबर में कैलाशपुरम-द्वितीय में एक मकान खरीदा था। 21 अक्तूबर को उन्होंने परिवार के साथ गृह प्रवेश किया था। 16 नवंबर की दोपहर करीब दो बजे वह परिवार सहित घर पर ताला लगाकर तमिलनाडु के रामेश्वरम और आंध्र प्रदेश स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चले गए थे।23 नवंबर की शाम करीब सात बजे मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उन्हें घर का ताला टूटा होने की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। 24 नवंबर को जब वह घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का गेट खुला था और पहली मंजिल के दरवाजे का ताला भी टूटा पड़ा था। अंदर कमरे में रखी अलमारी और उसका लॉकर टूटा मिला।सौरव चौहान के मुताबिक चोर अलमारी से सोने का गले का सेट, सोने की चेन, मंगलसूत्र, दो जोड़ी कानों के कुंडल, चांदी की दो जोड़ी पाजेब, दो जोड़ी बिछुए, पांच चांदी के सिक्के और सोने की नाक की लौंग चोरी कर ले गए। अलमारी में रखे दस हजार रुपये भी गायब मिले।एसीपी कविनगर सुचिता सिंह का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर 25 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।कविनगर डी-ब्लॉक में चोरों ने दिनदहाड़े एक मकान की खिड़की तोड़कर तीन लैपटॉप, आठ से दस टोंटियां और शगुन के लिफाफे में रखा कैश चोरी कर लिया।डी-ब्लॉक निवासी वैभव गर्ग के मुताबिक 24 नवंबर को वह दोपहर करीब साढ़े तीन बजे परिवार के साथ जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसायटी गए थे। शाम करीब छह बजे वापस लौटे तो घर का जंगला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और कई कीमती सामान गायब थे। एसीपी का कहना है कि मामले में 25 नवंबर को केस दर्ज कर लिया गया है। चोरों की तलाश की जा रही है।