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दो पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोगों की हुई थी मौतविशेष सीबीआई अदालत ने चार दिसंबर को अगली सुनवाई तय कीमाई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। मथुरा के बहुचर्चित जवाहर बाग कांड में बृहस्पतिवार को विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। मामले में गवाह पुलिस कांस्टेबल भूपेंद्र की गवाही पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने अगली सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।मामला वर्ष 2016 में मथुरा के जवाहर बाग में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुए हिंसक संघर्ष से जुड़ा है। दो जून 2016 को पुलिस और कब्जाधारियों के बीच हुई हिंसा में तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और फरह के तत्कालीन थानाध्यक्ष संतोष कुमार यादव समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे।सीबीआई के अनुसार, रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन से जुड़े लोगों ने जवाहर बाग की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। धरने के लिए मिली अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी कब्जाधारी वहां से नहीं हटे थे। करीब 200 से 280 एकड़ में फैले सरकारी उद्यान को खाली कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की थी।इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन की टीम दो जून को कब्जा हटाने पहुंची तो हिंसा भड़क उठी। संघर्ष के दौरान गोलीबारी और आगजनी हुई, जिसमें दो पुलिस अधिकारियों समेत कुल 29 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। अदालत में इसी मामले की सुनवाई जारी है।